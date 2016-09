3 Doors Down am 26. Oktober 2016 im Gasometer Wien

Veröffentlicht am Donnerstag, 18. August 2016 Geschrieben von Jasmin Wandl

Es gibt jeden Tag einen Grund zur Freude und heute möchte ich euch einen weiteren liefern: 3 Doors Down are coming to town! Am 26. Oktober 2016 im Gasometer ist es soweit. Tickets sind bereits erhältlich!

Kommerzieller Alternativrock vom Feinsten

Ich denke über 3 Doors Down braucht man nicht viel zu erzählen. Mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger, 23 Platinschallplatten, mehrere Grammynominierungen und andere musikalisch angesehene Preise und Auszeichnungen sprechen für den industriellen Erfolg der US-amerikanischen Rockband. Die Jungs haben sich durchaus einen Namen gemacht seit ihrer Gründung im Jahr 1996/97.

Gleich mit dem Debütalbum The Better Life schafften sie den großen Durchbruch, von dem viele Musiker träumen! Die Single Loser beispielsweise blieb 21 Wochen auf Nummer 1 der amerikanischen Mainstream Rock Charts - solange wie sich bis heute kein anderes Lied an der Spitze der Charts behaupten konnte. Songs wie Be Like That, welcher auch Bestandteil der Teeniekomödie American Pie 2 war, Kryptonite oder Here Without You trugen ebenfalls maßgeblich zu dem steilen Aufstieg bei.

Im März diesen Jahres erschien nun das bereits sechste Studioalbum Us And The Night, welches sich stilistisch nahtlos an die Vorgängeralben einreiht. Im Rahmen einer Europa-Tour besucht das Quintett uns auch in Wien. Am 26. Oktober 2016 werden die Jungs in der Planet TT Bank Austria Halle im Gasometer aufspielen und das ist mit Sicherheit einen Besuch wert. Tickets können über oeticket.com ergattert werden. Für alle, die ihren Heroes gerne mal die Hand schütteln möchten, sind auch Meet & Greet Tickets erhältlich.

