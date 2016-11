Anderwelt: Trinity Of Decay - Musikfilm-Premiere

Veröffentlicht am Dienstag, 08. November 2016 Geschrieben von OJ

Freitag, der 18. November 2016, wird in Linz im Moviemento ein besonderes Erlebnis für alle DüsterrockerInnen stattfinden. Die Linzer Band "ANDERWELT" präsentiert ihren Musikfilm "Trinity Of Decay" um 22 Uhr.

ANDERWELT ist nicht nur eine Klangschalen-Schamanin (die mit der Band nichts zu tun hat!), sondern auch eine Gruppe Musiker aus Linz, die - inspiriert von Richard Adams 1977 veröffentlichten Buch "Die Hunde des Schwarzen Todes" (der Mann zeichnet auch für "Waterschip Down" verantwortlich, den Film, der mir vor Jahren sehr drastisch(!) gezeigt hat, dass Zeichentrickfilme nicht immer für Kinder sind) - düstere Musikgemälde malen. Da kann es, wie auf ihrem Debut-Album "Schattenlichter" schon mal vorkommen, dass ein Song eine gute Viertelstunde dauert.

Atmosphäre braucht eben Zeit.

Und genau diese Atmosphäre soll auch in ihrem neuen Musikfilm "Trinity Of Decay" vermittelt werden. Deshalb hat man sich auch nicht irgendjemand gesucht, um das musische Konzept auf die Leinwand zu bringen, sondern hat sich an James Quinn gewandt, der mit seinem experimentellen Horror-Kurzfilm names "The Law Of Sodom" seine Fähigkeit zur visionären Wucht und Bildgewalt bereits bewiesen hat.

Das "Trinity Of Decay" also nicht einfach "nur" ein Musikvideo ist, sollte damit klar sein. Die Band selbst, in diesem Fall in Gestalt von Simon Öller, sagt dazu: "Im Kern ist das Ganze ein Musikvideo, aber da Musik und Bilder gleichwertig nebeneinander stehen und sich ergänzen, trifft es die Bezeichnung Musikfilm einfach viel besser."

Wer sich den Teaser unten ansieht, kann sich vermutlich gut vorstellen, dass es ein wenig ... unheimlich werden könnte. Aber hey, genau darum geht es ja auch.

Karten (€ 5,--) können bei James Quinn oder den Bandmitgliedern erworben werden, am besten direkt hier anfragen:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!





