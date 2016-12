Kiss, am 21. Mai 2017, live in der Wiener Stadthalle

Veröffentlicht am Sonntag, 18. Dezember 2016 Geschrieben von Anton Kotov

You want the best, you got the best, the hottest band in the world…… KISS !!! Am 21.05.2017 werden KISS live in der Wiener Stadthalle aufgeigen. Hier kommst du zu den Tickets.

Seit mehreren Jahrzehnten konnte in Sachen Liveperformance KISS keiner das Wasser reichen. Bekannt für ihre fulminanten Auftritte mit aufwendigen Special Effekten, jeder Menge Pyrotechnik und ausgefallenen Lightshows gehören die US-Shockrocker zu einer festen Größe auf dem Rock-Olymp. Das Quartett rund um Paul Stanley und Gene Simmons wird im Mai 2017 den Fans in Wiener Stadthalle einheizen.

Seit ihrer Gründung 1973 war der visuelle Aspekt ebenso eine wichtige Stütze für die Band wie die Musik selbst. „Schlabberzunge“ Gene Simmons, hatte schon immer ein großes Faible für Horrorfilme und Comics und kam einst mit der Idee sich für die Auftritte zu maskieren und mit Hilfe von schrägen Kostümen in Schale zu werfen. Jahre lang blieben die wahren Gesichter der Band ein Geheimnis mit Ausnahme der Groupies natürlich. 1976 feiern sie mit dem Studioalbum Destroyer ihren musikalischen Höhepunkt. 1984 zeigen sie sich erstmals unmaskiert, danach folgen einige Krisen und Besetzungswechsel innerhalb der Band. 2012 erscheint ihr aktuelles Werk Monster, welches stilistisch an die Klassiker anknüpft und die Herzen der Fans wieder höherschlagen lässt.

Über 40 Jahre auf der Bühne, 10 Platinalben und 100 Millionen verkaufte Tonträger später, haben die Jungs immer noch nicht genug und starten 2017 erneut eine Welttournee. Sei dabei & „bang your head“ zu den Klassikern wie: I Was Made For Loving You, Rock And Roll All Night und Detroit Rock City. Ein Kiss Konzert ist wie ein Familienausflug, von jung bis alt ist hier jeder willkommen! Come and join the Kiss Army!

