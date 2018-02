Nova Rock Festival 2018 vom 14.-17.06.2018 in Nickelsdorf

Veröffentlicht am Dienstag, 27. Februar 2018

Sehr geehrte Freunde der gepflegten Blasmusik! Gibt es etwas Schöneres , als sich angesichts der aktuell vorherrschenden, sibirisch eisigen Temperaturen auf Sommer, Sonne und Rockmusik zu freuen?

In rund 3 ½ Monaten, wenn es dann hoffentlich wieder um mindestens 40° mehr als heute hat, geht das Nova Rock Festival in seine nächste Runde. Vom 14. bis zum 17. Juni 2018 wird wieder Ausnahmezustand auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf herrschen. Lineuptechnisch ist bereits alles angerichtet für ein erlebnis- und ereignisreiches Festivalwochenende. Ganz oben auf der schon recht langen Liste an Bands stehen z.B. Die Toten Hosen, Avenged Sevenfold, Volbeat, Iron Maiden, The Prodigy, Marilyn Manson, Billy Idol und Limp Bizkit, ein näherer Blick aufs „Kleingedruckte“ bringt aber in jedem Fall noch einige hochkarätige Erkenntnisse ans Licht!



Ergo: Schluß mit dem Frieren! Stattdessen Freuen auf das größte Rockfestival des Landes in …3,2,1!

