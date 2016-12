Nova Rock Festival von 14. bis 17.06.2017 in Nickelsdorf

Veröffentlicht am Donnerstag, 22. Dezember 2016 Geschrieben von Werner

Gestern war Winterbeginn, höchste Zeit also, den nächsten Festivalsommer herbeizusehnen! Was bietet sich dafür besser an, als ein kleiner Teaser für das Nova Rock Festival von 14. bis 17.06.2017, die klare und unumstrittene Nummer eins, wenn es um Rockfestivals in Österreich geht. Und kann auch heuer wieder meinen „Alle Jahre wieder…“ Schmäh anbringen, und euch den Ticketlink für ein lautes Last Minute Weihnachtsgeschenk ans Herz legen!

Mega Lineup!

Um euch bei gefühlten -10°C so richtig Lust auf den nächsten Festivalsommer, und auf das Nova Rock Festival 2014 zu machen, brauche ich gar nicht lange um den heissen Brei reden/schreiben, ein Blick auf das bis dato bekannt gegebene Lineup reicht vollkommen aus!

Als Headliner stehen System Of A Down, Green Day, Linkin Park und Blink-182 fest, Late Night Special „The Hoff“ wird für viel gute Laune sorgen, Kracher wie Prophets of Rage, Slayer, Pendulum, Five Finger Death Punch, Alter Bridge, Rancid, In Flames, Good Charlotte und viele, viele mehr sprechen für sich, und werden uns vier aufregende Tage auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf bescheren! Kein Wunder, dass dieses Lineup bereits für internationales Aufsehen gesorgt hat!

Wir bleiben dran und werden zu gegebener Zeit noch ausführlicher über Österreichs größtes Rockfestival berichten!

