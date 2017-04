Nova Rock von 14. bis 17.06.2017 in Nickelsdorf

Veröffentlicht am Mittwoch, 12. April 2017 Geschrieben von Werner

Die Festivalsaison steht vor der Tür! In drei Monaten ist es endlich wieder so weit, die Pannonia Fields II im burgenländischen Nickelsdorf beherbergen wieder das größte heimische Rockfestival!

Neben den Headlinern System Of A Down, Green Day, Linkin Park und Blink-182 wurde wieder ein sehens- und hörenswertes Gesamt-Lineup auf die Beine gestellt. Sofern die Karten für das Nova Rock 2017 nicht schon längst zuhause liegen, folgen Sie dem Ticketlink, sofort!!

Rundum Festivalvergnügen

Schön langsam gehen uns die Superlative aus, um das Nova Rock Festival gebührend anzukündigen!

Das Lineup braucht keinen internationalen Vergleich zu scheuen, auch heuer geht man wieder top besetzt an den Start. An allen vier Tagen wird neben den eingangs erwähnten Headlinern auf mehreren Bühnen ein Programm geboten, bei dem für jeden Rockfan etwas dabei ist. Während auf den beiden großen Bühnen Bands wie Prophets of Rage, Slayer, Five Finger Death Punch, Alter Bridge, Rancid, In Flames, Steel Panther, Broilers, Sabaton, Mastodon und viele, viele mehr zu bestaunen sind, sind auch für die Red Bull Brandwagen Stage absolut sehenswerte Acts wie Callejon, Touché Amoré oder die heimischen Kaiser Franz Josef gebucht worden.

Unbestrittenes Highlight wird natürlich auch die Late Night Show mit „The Hoff“ David Hasselhoff sein, genauso wie der schon traditionelle Frühschoppen mit Wendi´s Böhmischer Blasmusik!

Die Veranstalter sind mehr als bemüht, das ohnehin schon tolle Rundherum auf dem Nova Rock wird von Jahr zu Jahr zu verbessern. Neben regionalen, kulinarischen Highlights wurden für heuer auch wieder Verbesserungen und Neuerungen in Sachen Camping, Caravan Camping, und – Achtung! – Luxuscamping vorgestellt. Es gibt also keine Ausreden! Auf zum Nova Rock!

Für nähere Infos und einiges mehr: ein Blick auf die Festival Homepage lohnt sich, versprochen!



Unsere Vorfreude ist jedenfalls schon riesig! C u @ Nova Rock 2017!

interessante Links: